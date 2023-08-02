Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:34 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan pada 2 - 3 Agustus 2023.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 8 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 8 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, Laut Banda, Laut Arafuru, dan perairan Kep. Kai - Kep. Aru.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh - Kep. Nias, perairan Bengkulu, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan P. Sumba, perairan P. Sawu - P. Rote - Kupang, Laut Sawu, Laut Natuna Utara, perairan Kep. Natuna, perairan utara Jawa Tengah - Kep. Kangean, perairan selatan Kalimantan, Laut Jawa, perairan Kotabaru, dan Selat Makassar bagian selatan - Tengah.

Kemudian Laut Sumbawa, perairan Kep. Selayar, Laut Flores, perairan Baubau - Kep. Wakatobi, perairan Manui - Kendari, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, Laut Maluku, perairan Bitung - Kep. Sitaro, Laut Seram, perairan selatan P. Buru - P. Seram, Laut Banda, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru, perairan Sorong bagian selatan, hingga perairan Fakfak - Amamapare.

