Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:28 WIB
PDIP Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri
PDIP akan laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melaporkan aktivis pengamat politik Rocky Gerung ke Bareskrim Polri pada Rabu (2/8/2023).

Dari informasi yang dihimpun, Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan akan melaporkan Rocky Gerung atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi.

Jokowi diketahui merupakan kader PDIP yang diusung dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Pasal penghinaan terhadap Presiden sesuai peraturan perundang-undangan merupakan delik aduan.

Kemudian terkait pasal penghinaan Presiden di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru berlaku pada 2026 juga masuk dalam delik aduan.

Rocky akan dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/337/2882010/hari-ini-bareskrim-panggil-rocky-gerung-terkait-dugaan-penghinaan-kepada-presiden-jokowi-Hgn413hq9v.jpg
Hari Ini Bareskrim Panggil Rocky Gerung Terkait Dugaan Penghinaan kepada Presiden Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/337/2877899/rocky-gerung-bakal-diperiksa-bareskrim-polri-hari-ini-soal-dugaan-hina-presiden-8lV26A4NP1.jpg
Rocky Gerung Bakal Diperiksa Bareskrim Polri Hari Ini, soal Dugaan Hina Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/337/2704468/ancaman-pidana-penghinaan-presiden-berkurang-ini-bunyi-pasalnya-3gZmJC1Zzq.jpg
Ancaman Pidana Penghinaan Presiden Berkurang, Ini Bunyi Pasalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/02/337/2302985/ruslan-buton-bebas-3-hari-terkait-40-hari-meninggalnya-sang-istri-lEJqZezYi1.jpg
Ruslan Buton Bebas 3 Hari Terkait 40 Hari Meninggalnya Sang Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/28/340/2221203/buntut-surat-terbuka-ke-presiden-jokowi-ruslan-buton-dijemput-polisi-1PeNRGGhqN.jpg
Buntut Surat Terbuka ke Presiden Jokowi, Ruslan Buton Dijemput Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/340/2196297/hina-presiden-jokowi-di-medsos-buruh-di-riau-ditangkap-t9UnYCztdN.jpg
Hina Presiden Jokowi di Medsos, Buruh di Riau Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement