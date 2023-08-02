Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Ungkap Pembicaraan 4 Mata dengan Sandiaga di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:41 WIB
Presiden Jokowi Ungkap Pembicaraan 4 Mata dengan Sandiaga di Istana
Presiden Jokowi (MPI/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi pertemuan empat mata antara dirinya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan pada Selasa (1/8/2023) sore.

Presiden Jokowi mengaku hanya membahas soal pariwisata dengan Sandiaga.

"(Membahas-red) Pariwisata," kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak membahas politik dengan Ketua Bapilu PPP itu.

"Ndak (bahas politik), Pariwisata. Wong jam 4 sore, pariwisata," kata Jokowi.

Terkait pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi mengaku hanya membahas mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi.

"Apanya? Ya laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui membahas pencalonannya sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo.

"Dibahas juga (cawapres Ganjar) dan saya menyampaikan belum ada update," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Sandi mengatakan kepada Jokowi, dirinya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia sangat menghormati segala keputusan termasuk dari Megawati.

"Juga dari segi beberapa pertemuan sama Pak Ganjar serta chemistry yang selama ini terbangun. Dan juga diskusi-diskusi termasuk juga masukan-masukan mengenai bagaimana kita tantangan global ini semakin fluktuatif ya. Jadi kalo kita liat tantangan kita di 2024 itu gak mudah. Jadi ini bagaimana pandangan-pandangan dari calon pemimpin ke depan," kata Sandi.

