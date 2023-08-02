Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Tersangka, Mahfud MD: Sudah Saya Katakan Hanya Nunggu Waktu

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:47 WIB
Panji Gumilang Tersangka, Mahfud MD: Sudah Saya Katakan Hanya Nunggu Waktu
Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan tersangka Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang sudah tepat.

Mahfud mengaku sejak awal sudah menyakini Panji Gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaaan agama.

"Penetapan tersangka Panji Gumilang, ya itu sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu, polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu nanya kapan dan kapan," kata Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

"Sejak dulu saya sudah bilang, ini pasti lah tersangka, karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu, yang dilaporkan hanya satu, berarti tersangkanya dia," sambungnya.

Namun, Mahfud mengatakan, polisi harus mencermati kasus tersebut, salah satunya dengan mengundang saksi ahli.

"Ya cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratorium forensik, ucapan ucapan dia itu asli atau diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong, kan ketauan semuanya," sambungnya.

Sebagai informasi, Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

