Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Kesetaraan Gender, Ganjar Optimis Santriwati Dapat Songsong Indonesia Emas 2045

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:57 WIB
Dukung Kesetaraan Gender, Ganjar Optimis Santriwati Dapat Songsong Indonesia Emas 2045
Ganjar Pranowo. (Ist)
A
A
A

CIREBON - Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender. Ganjar menunjukkan optimisme bahwa kaum santriwati bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal itu dikatakan Ganjar usai berdialog bersama sejumlah santriwati dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tema ‘Transformasi dan Penguatan Pendidikan Karakter di Pesantren Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045’.

Acara itu dihelat di GOR Mbah Muqoyim Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Selasa (1/8/2023) malam.

“Bagaimana kemudian dia harus mendorong dirinya sebagai perempuan muda yang akan nanti berada di masyarakat, dia tidak mau kalah juga sama laki-laki. Jadi kesetaraannya bagus,” kata Ganjar, dalam keterangannya.

Ganjar meyakini ilmu agama dan spiritualitas santriwati Indonesia patut diacungi jempol. Terlebih mereka belajar dari romo kiai dan ulama-ulama yang selalu mengajarkan konsep Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai toleransi antarumat beragama.

Ganjar juga tidak meragukan kualitas dan intelektualitas santriwati. Sebab kini sudah banyak pondok pesantren yang menawarkan pendidikan teknologi informasi berbasis digital dengan segala prestasinya.

“Saya menemukan suasana kebatinan yang optimis dari anak-anak Indonesia, dari pondok pesantren yang tidak kalah juga dengan pengetahuan masyarakat yang ada di luar. Dia mengerti persis apa yang dilakukan,” ujarnya.

Dengan bekal keyakinan tersebut, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan kepada ribuan santri/santriwati yang hadir. Apalagi pemerintah saat ini mendukung kemudahan akses pendidikan lewat berbagai program beasiswa.

“Tinggal kita bagaimana kita memberikan akses itu. Maka saya ceritakan bagaimana kemudahan akses pendidikan, jaminan pendidikan oleh pemerintah, dan kemudian jangan ada pungli di sekolahan. Ini membangun integritas yang ada,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/612/3175345//asn-GxMF_large.jpg
Viral! Ibu-ibu ASN Karaokean Masih Pakai Seragam Dinas, Netizen Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171287//pelabuhan-zMoR_large.jpg
Biaya Logistik RI Masih Tinggi, Pengusaha: Sistemnya Tidak Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169283//pns-RbnZ_large.jpg
Benarkah ASN Bisa Ajukan Kenaikan Pangkat Tiap Bulan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/624/3169062//literasi-K095_large.jpg
Peningkatan Literasi Jadi Kunci Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165838//polri-Bgxv_large.jpg
Komjen Dedi: Polri Wujudkan Generasi Emas Indonesia untuk Berdaya Saing Tinggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement