Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Narkoba Ammar Zoni Sudah Dilimpahkan, Tinggal Tunggu Waktu Sidang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:10 WIB
Kasus Narkoba Ammar Zoni Sudah Dilimpahkan, Tinggal Tunggu Waktu Sidang
Ammar Zoni. (Foto: Dok IG)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengatakan telah menyelesaikan berkas perkara dugaan kasus penyalahgunaan narkoba artis Ammar Zoni. Maka itu, polisi pun melimpahkan Ammar Zoni ke Kejaksaan agar kasusnya nanti bisa segera disidangkan ke meja hijau.

"Iya sudah (lengkap berkas perkara Ammar Zoni P21)," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy saat dihubungi, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, berkas perkara dugaan kasus penyalahgunaan narkoba artis Ammar Zoni itu telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan. Maka itu, polisi lantas melakukan pelimpahan tahap dua berupa barang bukti dan tersangkanya ke Kejaksaan pada Selasa, 1 Agustus 2023 kemarin.

 BACA JUGA:

Disamping itu, tambah dia, Ammar Zoni juga telah menjalani proses rehabilitasi narkoba pasca diciduk polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan narkoba. "Sudah selesai (rehabilitasi) di Lido," kata dia.

 BACA JUGA:

Sekedar diketahui, artis Ammar Zoni diciduk polisi lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Awalnya, polisi lebih dahulu menciduk sopirnya berinisial M yang disuruh Ammar Zoni membeli sabu di depan pintu timur Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement