Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ziarah Kubur ke Makam Ulama Kharismatik Mbah Moen di Jannatul Ma'la

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:17 WIB
Ziarah Kubur ke Makam Ulama Kharismatik Mbah Moen di <i>Jannatul Ma'la</i>
Pemakaman Ma'la di Makkah (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah makam keluarga dari Nabi Muhammad SAW berada di Pemakaman Ma'la, Kota Makkah. Istri, kakek, serta sejumlah keturunan Rasulullah dimakamkan di sini.

Pemakaman Ma'la dikenal dengan sebutan Jannatul Ma'la atau surga tinggi yang terletak di sebelah utara Masjidil Haram.

Al-Ma'la terbentang di dataran tinggi bukit Jabal As-Sayyidah, perkampungan Al-Hujun yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram.

Dari Masjidil Haram biasanya jamaah haji maupun umrah bisa berjalan kaki sekitar 500 meter ke arah terminal Syib Amir. Pemakaman Ma'la berada di pojok sebelah utara terminal.

Sejumlah ulama Indonesia juga dimakamkan di pemakaman Ma'la di antaranya Syeikh Nawawi Al Bantani, Syaikh Ahmad Khatib Sambas (wafat tahun 1875), Syaikh Nawawi Banten (1897), Syaikh Junaid Betawi (akhir abad 19 M), Syaikh Abdul Haq Banten (1903), Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1916), Syaikh Abdul Hamid Kudus (1916), Syaikh Mahfuzh Tremas (1920), Syaikh Mukhtar Bogor (1930), Syaikh Umar Sumbawa (1930-an), Syaikh Abdul Qadir Mandailing (1956).

Selain itu, di pemakaman Ma'la juga terdapat makam ulama kharismatik Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Mbah Moen merupakan pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, Jawa Tengah. Mbah Moen wafat saat melaksanakan ibadah haji di usianya 90 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/519/3028598/seram-makam-perempuan-di-banyuwangi-dirusak-2-tali-pocong-hilang-71ZZ0dBXII.jpg
Seram! Makam Perempuan di Banyuwangi Dirusak, 2 Tali Pocong Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/337/2851155/ritual-unik-pengantaran-jenazah-suku-asmat-papua-yang-bikin-bulu-kuduk-merinding-wgYDQof9HW.jpg
Ritual Unik Pengantaran Jenazah Suku Asmat Papua yang Bikin Bulu Kuduk Merinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/03/510/1189808/warga-yogyakarta-sembelih-ratusan-ayam-vs63saXMz9.jpg
Warga Yogyakarta Sembelih Ratusan Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/15/340/1118935/nelayan-mamuju-gelar-ritual-mappandesasi-ZBxBHbUPXO.jpg
Nelayan Mamuju Gelar Ritual Mappandesasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/12/15/340/1079376/ada-lokalisasi-di-makam-ki-balak-tvrzOqzX6y.jpg
Ada Lokalisasi di Makam Ki Balak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/12/15/340/1079340/peziarah-makam-ki-balak-mulai-dari-pejabat-hingga-penyanyi-YuDuvUiIt4.jpg
Peziarah Makam Ki Balak Mulai dari Pejabat hingga Penyanyi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement