Ziarah Kubur ke Makam Ulama Kharismatik Mbah Moen di Jannatul Ma'la

JAKARTA - Sejumlah makam keluarga dari Nabi Muhammad SAW berada di Pemakaman Ma'la, Kota Makkah. Istri, kakek, serta sejumlah keturunan Rasulullah dimakamkan di sini.

Pemakaman Ma'la dikenal dengan sebutan Jannatul Ma'la atau surga tinggi yang terletak di sebelah utara Masjidil Haram.

Al-Ma'la terbentang di dataran tinggi bukit Jabal As-Sayyidah, perkampungan Al-Hujun yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram.

Dari Masjidil Haram biasanya jamaah haji maupun umrah bisa berjalan kaki sekitar 500 meter ke arah terminal Syib Amir. Pemakaman Ma'la berada di pojok sebelah utara terminal.

Sejumlah ulama Indonesia juga dimakamkan di pemakaman Ma'la di antaranya Syeikh Nawawi Al Bantani, Syaikh Ahmad Khatib Sambas (wafat tahun 1875), Syaikh Nawawi Banten (1897), Syaikh Junaid Betawi (akhir abad 19 M), Syaikh Abdul Haq Banten (1903), Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1916), Syaikh Abdul Hamid Kudus (1916), Syaikh Mahfuzh Tremas (1920), Syaikh Mukhtar Bogor (1930), Syaikh Umar Sumbawa (1930-an), Syaikh Abdul Qadir Mandailing (1956).

Selain itu, di pemakaman Ma'la juga terdapat makam ulama kharismatik Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Mbah Moen merupakan pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, Jawa Tengah. Mbah Moen wafat saat melaksanakan ibadah haji di usianya 90 tahun.