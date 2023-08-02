Resmikan Gelar Batik Nusantara, Jokowi : Batik Adalah Wajah dan Kehormatan Kita

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Gelar Batik Nusantara di Senayan Park, Jakarta, pada Rabu (2/8/2023) pagi.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pengrajin batik, desainer batik, pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi menciptakan dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhur bangsa kita Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2023).

Jokowi menyebutkan, batik dinilai sangat istimewa tidak hanya keindahannya saja, tapi juga karena makna dan filosofinya.

"Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita. Melalui batik tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan dan kehidupan," ujar Jokowi.

Kepala Negara menyatakan, nilai dan perputaran dari industri batik setelah pandemi Covid-19 diharapkan naik lebih tinggi lagi.

"Saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit. Karena juga perekonomian kita tumbuh baik, baik tahun lalu, kuartal pertama kuartal kedua dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin lebih baik. Dan juga berbagai event internasional dan nasional banyak diselenggarakan seperti hari ini gelar batik nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan sangat baik untuk bangkit, berkarya," ucap Jokowi.