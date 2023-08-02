Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Belum Ditahan, Mahfud MD: Keputusannya Paling Lambat Jam 8 Malam Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:46 WIB
Panji Gumilang Belum Ditahan, Mahfud MD: Keputusannya Paling Lambat Jam 8 Malam Ini
Panji Gumilang. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, namun belum dilakukan proses penahanan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, saat ini pihaknya masih memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan penahanan terhadap Panji. Hal senada diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan penahanan Panji Gumilang usai penetapan tersangka. Artinya, kata Mahfud, paling lambat keputusan tersebut akan diambil pada pukul 20.00 WIB, Selasa (2/8/2023).

 BACA JUGA:

"Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi dulu. Sesudah saksi dia dinyatakan tersangka. Maka dalam waktu 24 jam, sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana dalam waktu 1x24 jam, itu harus jelas apakah akan ditahan atau tidak," kata Mahfud, Rabu.

"Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak," sambungnya.

Mahfud kemudian menjelaskan, ada beberapa alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Pertama jika hukuman pidananya minimal lima tahun. Panji Gumilang, kata Mahfud, telah memenuhi prasyarat tersebut karena terancam 10 tahun penjara.

 BACA JUGA:

"Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerja sama, dipanggil menghilang, tidak datang dengan berbagai alasan, itu tidak mau kerja sama," katanya.

"Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement