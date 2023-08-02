Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan 10 Aksi Gila Turis Bule yang Pernah Terjadi di Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:58 WIB
Deretan 10 Aksi Gila Turis Bule yang Pernah Terjadi di Indonesia
Ilustrasi (Foto: PHRI)
A
A
A

JAKARTA - Deretan aksi gila turis bule yang pernah terjadi di Indonesia akan diulas okezone. Pasalnya, seiring berjalannya waktu banyak turis dari berbagai negara berperilaku tak senonoh hingga melanggar norma di Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah 10 aksi gila turis bule yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Tari Bugil di Gunung Batur

Pada bulan April 2022, seorang bule bernama Jeffrey Douglas Craigan mengunggah video dirinya tengah melakukan tarian Suku Maori dalam keadaan telanjang. Diketahui, latar tempat Jeffrey membuat video tersebut adalah di Gunung Batur yang disucikan oleh masyarakat Bali.

Akibat hal tersebut, Jeffrey kemudian diperiksa di kantor imigrasi. Dan setelahnya, Jeffrey langsung dideportasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183270//viral-ZTql_large.jpg
Viral! Pria di Lombok Nikahi Bule Cantik Asal Australia, Bikin Netizen Jadi Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/25/3182097//petani-ftdO_large.jpg
Viral Momen Bule Asyik Nyangkul di Sawah, Netizen: Petani Aja Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926//viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/25/3180749//bule-q0nX_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Jerman Ini Kerap Emosi Tiap Lewati Rumah Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081//viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3130958//imigrasi_bali_deportasi_wna_as-PdMb_large.JPG
Viral Bule AS Ngamuk dan Rusak Klinik di Bali, Langsung Ditangkap dan Dideportasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement