Deretan 10 Aksi Gila Turis Bule yang Pernah Terjadi di Indonesia

JAKARTA - Deretan aksi gila turis bule yang pernah terjadi di Indonesia akan diulas okezone. Pasalnya, seiring berjalannya waktu banyak turis dari berbagai negara berperilaku tak senonoh hingga melanggar norma di Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah 10 aksi gila turis bule yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Tari Bugil di Gunung Batur

Pada bulan April 2022, seorang bule bernama Jeffrey Douglas Craigan mengunggah video dirinya tengah melakukan tarian Suku Maori dalam keadaan telanjang. Diketahui, latar tempat Jeffrey membuat video tersebut adalah di Gunung Batur yang disucikan oleh masyarakat Bali.

Akibat hal tersebut, Jeffrey kemudian diperiksa di kantor imigrasi. Dan setelahnya, Jeffrey langsung dideportasi.