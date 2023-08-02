Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibu Dipenjara Gegara Paket Ganja Anaknya, DPR: Keadilan Harus Berlandaskan Hati Nurani

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:29 WIB
Ibu Dipenjara Gegara Paket Ganja Anaknya, DPR: Keadilan Harus Berlandaskan Hati Nurani
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti vonis lima tahun penjara bagi Asfiyatun (60), seorang ibu penjual gorengan keliling di Surabaya karena menerima paket narkoba milik anaknya.

"Sungguh disayangkan, kejahatan yang dilakukan sang anak harus ditanggung ibunya juga. Saya memahami keadilan harus ditegakkan, tapi kita jangan sampai lupa bahwa keadilan juga harus berlandaskan pada hati nurani,” kata Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez, Rabu (2/8/2023).

Kasus ini bermula saat Asfiyatun didatangi seseorang berinisial P yang mengatakan dirinya memesan paket ganja kepada Santoso yang tak lain adalah anak Asfiyatun. Santoso sudah terlebih dulu mendekam di Lapas Kelas I Semarang usai terlibat dalam kasus serupa.

Asfiyatun kemudian meminta anaknya untuk mengembalikan uang P. Namun Santoso justru mengirimkan paket yang ditujukan ke alamat rumah Asfiyatun dan meminta sang ibu memberikan uang sebesar Rp100 ribu kepada pria berinisal Pi sebagai upah.

Kepada Asfiyatun, seorang kurir menyebut barang itu milik Santoso dan akan diambil keesokan harinya. Asfiyatun pun menyetujui penitipan itu. Namun sebelum paket diantar, polisi terlebih dulu menggerebek rumah dan mengamankan Asfiyatun.

Pengacara Asfiyatun menyatakan kliennya yang tuli itu tak tahu menahu bahwa paket dari si anak itu berisi ganja.

Gilang memahami bahwa tindakan Asfiyatun telah melanggar hukum karena secara tidak langsung turut serta membantu perbuatan terlarang yang dilakukan anaknya.

“Tapi apakah naluri seorang ibu yang mencoba membantu anaknya pantas dengan hukuman selama itu?” ujarnya.

Gilang mendukung penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba. Hanya saja, ia berharap penegak hukum melihat dari sisi lain bahwa sebenarnya Asfiyatun juga merupakan korban kejahatan anaknya.

"Upaya penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan. Tapi untuk memperoleh keadilan, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan hati nurani. Bahwa apa yang dilakukan ibu tersebut memang salah, tapi hukuman 5 tahun cukup berat dengan kondisi seperti itu,” tuturnya.

Gilang mengingatkan agar penegak hukum bijaksana dalam menghadapi kasus yang melibatkan orang-orang kecil. Gilang berharap penegakan hukum tidak tajam ke bawah.

“Saya berharap penegak hukum mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi kasus hukum rakyat kecil yang sangat membutuhkan pengayoman dari penegak hukum,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement