INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan HUT RI di Era Jokowi Paling Ditunggu Publik, Perindo: Karena Selalu Beda

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |14:25 WIB
Perayaan HUT RI di Era Jokowi Paling Ditunggu Publik, Perindo: Karena Selalu Beda
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menilai, selama masa pemerintahan Jokowi peringatan kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus selalu memiliki perbedaan.

Perayaan proklamasi kemerdekaan menjadi pesta kebudayaan yang ditandai dengan penggunaan baju adat dari seluruh penjuru Nusantara.

Hal itu disampaikan Yusuf menanggapi rencana rangkaian agenda Pemerintah Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dirilis pada Senin (31/8/2023).

"Presiden Jokowi seakan mengingatkan memori bangsa ini bahwa Indonesia dibentuk oleh keragaman suku, bangsa, agama dan adat istiadat yang bersepakat mendirikan satu negara bersama yang merdeka," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Yusuf mengatakan, dari serangkaian tersebut yang paling ditunggu masyarakat adalah pakaian adat daerah mana yang akan dikenakan oleh Jokowi saat menyampaikan pidato di sidang paripurna DPR RI dan di saat perayaan detik-detik proklamasi.

"Selain itu peringatan kemerdekaan kita disuguhkan oleh pencapaian dari kemajuan pembangunan setiap tahunnya. Tahun ini misalnya, bangsa kita menikmati beroperasinya kereta cepat Jakarta - Bandung, itu adalah kereta cepat pertama di antara bangsa-bangsa Asean," kata dia.

