Soal Rocky Gerung, Susaningtyas NH Kertopati: Pernyataannya Bukan Kritik, tapi Ujaran Kebencian ke Jokowi

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati turut buka suara soal pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pernyataan Rocky masuk dalam ujaran kebencian.

"Apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian," kata wanita yang akrab disapa Nuning kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Nuning menambahkan, wajar saja para pendukung Jokowi marah terhadap Rocky, hingga hingga mereka ramai-ramai melaporkannya ke polisi.

"Dalam dinamika politik mendekati Pemilu memang perang kognitif kerap terjadi. Ungkapan yang mengundang emosi justru dipakai lawan untuk menguji kesabaran," ujarnya.

Karena itu, Nuning menilai, maraknya perang kognitif dan perang persepsi juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa.

"Aparat penegak hukum jangan tinggal diam dan mencampur adukan dengan kepentingan politik sementara. Ini masalah penghinaan yang mencederai Presiden sebagai simbol negara bukan semata Jokowi pribadi," ujarnya.