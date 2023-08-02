Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Okezone Updates Hari Ini, Ada Banyak Berita Menarik!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:02 WIB
Saksikan Okezone Updates Hari Ini, Ada Banyak Berita Menarik!
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang kehebohan produk wine yang bersertifikat halal. Pada botol produk anggur bermerek dagang Nabidz, tertera label halal yang dinilai janggal warganet. Pasalnya, wine yang dikenal sebagai minuman beralkohol, justru mendapatkan sertifikat tersebut.

Terkait kasus ini, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa menegaskan bahwa produk wine tersebut tidak memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI juga mengaku tidak pernah membahas fatwa produk tersebut.

Selain produk wine berlabel halal, juga ada video yang memperlihatkan detik-detik jatuhnya selebgram Remi Lucidi dari lantai 68 di kawasan apartemen mewah Tregunter Tower, Hongkong. Penggemar olahraga ektrem asal prancis ini diduga kehilangan pijakan saat berlatih dan merekam aksi menantang maut yang ia lakukan di roof top apartemen tersebut.

Dalam video itu juga sempat memperlihatkan Remi sempat terjebak di luar gedung, meminta bantu pelayan yang lewat dengan cara mengetuk jendela untuk bisa masuk ke dalam gedung. Naas, sebelum mendapat pertolongan korban telah terjatuh.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement