Saksikan Okezone Updates Hari Ini, Ada Banyak Berita Menarik!

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang kehebohan produk wine yang bersertifikat halal. Pada botol produk anggur bermerek dagang Nabidz, tertera label halal yang dinilai janggal warganet. Pasalnya, wine yang dikenal sebagai minuman beralkohol, justru mendapatkan sertifikat tersebut.

Terkait kasus ini, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa menegaskan bahwa produk wine tersebut tidak memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI juga mengaku tidak pernah membahas fatwa produk tersebut.

Selain produk wine berlabel halal, juga ada video yang memperlihatkan detik-detik jatuhnya selebgram Remi Lucidi dari lantai 68 di kawasan apartemen mewah Tregunter Tower, Hongkong. Penggemar olahraga ektrem asal prancis ini diduga kehilangan pijakan saat berlatih dan merekam aksi menantang maut yang ia lakukan di roof top apartemen tersebut.

Dalam video itu juga sempat memperlihatkan Remi sempat terjebak di luar gedung, meminta bantu pelayan yang lewat dengan cara mengetuk jendela untuk bisa masuk ke dalam gedung. Naas, sebelum mendapat pertolongan korban telah terjatuh.

BACA JUGA: Si Pemberani Remi Enigma Tewas di Hong Kong

(Awaludin)