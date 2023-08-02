Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo, Saksi Ungkap Isi Grup The A Team

JAKARTA - Kepala Lastmile atau Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza mengungkapkan isi pembahasan grup bernama "The A Team" yang salah satu anggotanya Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi untuk tiga terdakwa petinggi korporasi dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, yakni Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Ali Mukti.

"Ya seluruh proses, termasuk persyaratan-persyaratan lelang," kata Mirza di ruang sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Hal itu ia ketahui lantaran dirinya menjadi salah satu dari anggota grup yang dimaksud.