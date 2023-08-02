Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terkendala Cuaca dan Akses, Distribusi Bantuan Bencana Kelaparan di Papua Harus Dipanggul

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:21 WIB
Terkendala Cuaca dan Akses, Distribusi Bantuan Bencana Kelaparan di Papua Harus Dipanggul
Wapres Maruf Amin (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, distribusi bantuan bencana kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah terkendala cuaca. 

"Memang ada masalah yang dihadapi. Pertama, soal kendala cuaca ini sebenarnya semua logistik sudah tersedia [untuk dikirimkan] tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses, sehingga harus dipanggul ya? Dipanggul ya? Jadi itu persoalan,” ujar Wapres di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Sementara itu, Wapres masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah ditambah menjadi 2 minggu. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 7.500 orang mengungsi akibat kekeringan dan 6 orang meninggal dunia.

Wapres juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, pejabat BNPB, juga Bulog.

