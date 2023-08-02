Panji Gumilang Resmi Ditahan, Ini Tanggapan Wapres Maruf

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespon pasca pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang, yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Penahanan Panji Gumilang ini dilakukan setelah status hukumnya dinaikkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Wapres mengatakan, bahwa dia telah menyerahkan masalah Panji Gumilang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Saya kira, saya sudah serahkan ke beliau Pak Mahfud MD,” ungkapnya di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).