HOME NEWS NASIONAL

Viral Dokter Tampar Balita di Makassar, Partai Perindo: Hukum Berat Pelaku!

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:10 WIB
Viral Dokter Tampar Balita di Makassar, Partai Perindo: Hukum Berat Pelaku!
Ike Julies Tiati.
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengecam dan mengutuk dengan keras perilaku oknum dokter yang diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berusia 3 tahun di Makassar. Adapun kasus tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Menurut Ike, penganiayaan terhadap bocah cilik alias bocil tidak dibenarkan apapun alasannya. Karena hal itu akan berdampak buruk pada perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis.

"Jika anak nakal, orang tua atau orang dewasa bisa memberikan teguran secara halus sesuai dengan umur anaknya. Tidak harus sampai melakukan kekerasan," kata Ike, Rabu (2/8/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu meminta pemerintah untuk serius memberikan perhatian pada permasalahan kekerasan terhadap anak.

Hal itu lantaran setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat yang seharusnya itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka, seperti keluarga dan sekolah.

"Jika diperlukan, Partai Perindo berharap ada revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena, kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan anak. Bahkan, bisa sampai memberikan trauma yang berkepanjangan pada anak, sehingga bagi pelaku kekerasan anak harus diberikan hukuman yang berat," jelasnya.

Selanjutnya, dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, Ike meminta pemerintah bisa melibatkan kader-kader PKK di setiap desa di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi secara masif tentang dampak dari kekerasan terhadap anak.

Halaman:
1 2
1 2
      
