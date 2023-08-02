Bagaimana Proses Pendidikan Al Zaytun Usai Panji Gumilang Ditahan? Ini Kata Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan proses pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun tetap berjalan. Diketahui, pimpinan ponpes tersebut, Panji Gumilang kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penistaan agama.

Penegasan ini diungkapkan Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA:

“Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan,” ungkap ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya usai rapat.

Zainut mengatakan proses pembinaan lembaga pendidikan Al Zaytun akan diambil alih oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sehingga, dipastikan pendidikan Al Zaytun tidak ada ajaran yang menyimpang. Wapres, kata Zainut, juga telah meminta MUI untuk menyerahkan proses hukum Panji Gumilang kepada Polri.

BACA JUGA:

“Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya. Pemerintah itu siap, tentunya yang sesuai dengan tupoksinya dalam hal ini adalah kalau dia lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau dia pendidikan agama dan pondok pesantren dia di Kementerian Agama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan MUI mendukung penetapan tersangka Panji Gumilang. Dia mengatakan, MUI juga telah mengeluarkan fatwa untuk mendukung proses hukum yang berjalan.