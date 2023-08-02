Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo hingga Gibran Hadiri Rapat Konsolidasi PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:15 WIB
Ganjar Pranowo hingga Gibran Hadiri Rapat Konsolidasi PDIP
Rapat konsolidasi PDIP (Foto: Dok PDIP/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Konsolidasi Kepala Daerah dan Ketua DPC PDIP yang persentasi kursinya di di bawah 20% hasil Pileg tahun 2019. Dalam rapat ini, para peserta mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo turut hadir. Terlihat juga kepala daerah seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta para kepala daerah lainnya yang diusung PDIP.

Setibanya di Sekolah Partai, seperti peserta lainnya, Ganjar dan Gibran mengisi daftar hadir. Ganjar pun menyempatkan diri mengobrol ringan dengan para peserta lainnya yang baru menyelesaikan absensinya.

Lalu, Ganjar berbincang santai dengan para Ketua DPP yang ditemuinya di ruang tengah seperti Ribka Tjiptaning, Made Urip, Sri Rahayu, Nusyirwan Soedjono, dan Wiryanti Sukamdani. Ketua DPP lainnya yang juga hadir antara lain Rokhmin Dahuri, Hamka Haq, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Mindo Sianipar dan Rudianto Tjen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengantar rapat dengan menyapa sejumlah peserta. "Hadir Pak Ganjar Pranowo calon presiden kita," kata Hasto mengenalkan Ganjar yang duduk di depan. Tepuk tangan meriah menanggapi pernyataan Hasto.

Tak hanya Ganjar, dalam kesempatan itu, Hasto juga mencari posisi duduk Wali Kota Solo. "Mana Mas Gibran," tanyanya.

Gibran langsung merespons dengan mengatupkan kedua tangan sambil menundukkan kepala. Dia duduk di bagian belakang.

Halaman:
1 2
      
