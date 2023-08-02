Kondisi Sultan Rifat Memprihatinkan Usai Terjerat Kabel Menjuntai, Surati Jokowi dan Mahfud MD

JAKARTA - Sultan Rif'at Alfatih (20) mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang sudah tujuh bulan hanya bisa makan dan minum melalui selang di hidungnya akibat kabel fiber optik yang menjuntai dan terkena lehernya, di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023 silam.

Akibat kecelakaan itu, tulang tenggorokannya hancur dan pita suaranya putus sehingga tak bisa bicara. Di tengah kondisinya yang sedang tidak-baik saja, Sultan tetap berjuang mencari keadilan untuk dirinya yang menjadi korban kabel fiber optik milik operator telekomunikasi.

Sultan menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dalam surat bertulis tangan itu, Sultan mengaku sudah tidak kuat berlama-lama dalam kondisinya yang tidak baik-baik saja. Sultan juga mencurahkan harapannya untuk cepat sembuh dan pulih seperti sediakala. Dia juga meminta agar pihak yang bersangkutan segera bertanggung jawab atas kelalainnya yang membuat dirinya menderita.

“Dengan surat ini saya buat dengan sejujur-jujurnya. Harapan saya adalah dengan adanya surat ini dapat dibaca dan menjadi perhatian bagi Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD,” tulis Sultan dalam surat yang dibuatnya Selasa (2/8/2023).

Berikut isi surat Sultan yang ditujukan kepada Jokowi dan Mahfud MD:

Assalamualaikum Wr Wb

Kepada YTH

Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia

Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam RI

Selamat siang nama saya Sultan Rif’at Alfatih. Saya adalah mahasiswa Fisip Universitas Brawijaya, Malang. Usia saya saat ini 20 tahun

Kondisi saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya adalah korban kecelakaan akibat kabel fiber optic yang menjuntai yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2023

Atas akibat dari kecelakaan tersebut, saya sampai saat ini makan dan minum melalui selang NGT Silikon yang dimasukkan ke dalam hidung saya yang setiap bulan sekali harus saya ganti.