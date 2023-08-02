Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Bawah Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:24 WIB
Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Bawah Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan pada Rapat Konsolidasi Internal yang dilaksanakan di aula Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

Arahan tersebut ditujukan Megawati kepada jajarannya, yaitu Kepala Daerah dan Ketua DPC tersebut. Dia kembali memerintahkan kepada jajarannya agar terus turun ke bawah.

“Tugas pertama kalian ialah melayani akar rumput, siapa akar Rumput? Rakyat. Turun ke bawah,” kata Megawati.

Presiden Kelima RI itu juga mengingatkan bahwa jelang Pemilu 2024, PDIP akan melakukan penguatan disiplin terhadap kader Partai. Seluruh kader harus menaati peraturan Partai dan tidak boleh membuat rakyat kecewa.

Sebelum pengarahan Megawati, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto juga memberikan kata pengantar. Hasto mengatakan harus ada penguatan kerja sama politik dengan parpol pendukung Ganjar Pranowo antara lain PPP, Hanura, Perindo. Penguatan itu harus dilakukan secara konkret demi kemenangan bersama-sama di Pileg dan Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
