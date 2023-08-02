KPK Sepakat Joint Investigation dengan TNI Tangani Kasus Suap Kabasarnas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk melakukan joint investigation dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam penanganan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA).

Joint investigation tersebut disepakati saat Ketua KPK, Firli Bahuri menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, tadi pagi. Pertemuan Firli dengan Yudo di rumah dinas Panglima TNI tersebut memang khusus untuk membahas tindak lanjut penanganan kasus dugaan suap Henri Alfiandi.

"Disepakati beberapa hal di antaranya bahwa tentu nanti akan dilakukan penanganan perkara ini secara bersama-sama, gabungan atau join investigation gitu ya antara KPK dan Puspom TNI," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA: Panglima TNI Tegaskan Proses Peradilan Kabasarnas Digelar Terbuka

"Sehingga perkara ini nantinya bisa diselesaikan tentunya dengan kewenangan masing-masing dalam hal bahwa tentu KPK memiliki dasar Pasal 42 UU KPK sebagaimana yg diketahui, kemudian juga ada Pasal 89 KUHAP," sambungnya.

Joint investigation KPK-TNI dalam penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas tersebut sudah dimulai sejak hari ini. Di mana, penyidik POM TNI mulai melakukan pemeriksaan terhadap tiga pemberi suap ke Kabasarnas Henri Alfiandi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, siang tadi.

"Hari ini juga tadi penyidik dari POM TNI ke KPK melakukan koordinasi dengan tim penyidik KPK dan kemudian dilanjutkan juga melakukan pemeriksaan bersama terhadap para tersangka pemberi yang ada di KPK ini, diperiksa tentunya sebagai saksi," ucapnya.

Ali mengakui bahwa belum ada pembentukan tim koneksitas KPK-TNI dalam penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas. Saat ini, KPK dan TNI baru melakukan kolaborasi berupa joint investigation di kasus ini.

"iya, kolaborasi jadi joint investigation. jadi hari ini KPK pun melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagai saksi untuk penerimanya juga dilakukan bersama-sama dengan penyidik dari Puspom TNI," ungkapnya.