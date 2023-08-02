Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sepakat Joint Investigation dengan TNI Tangani Kasus Suap Kabasarnas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:50 WIB
KPK Sepakat Joint Investigation dengan TNI Tangani Kasus Suap Kabasarnas
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk melakukan joint investigation dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam penanganan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA).

Joint investigation tersebut disepakati saat Ketua KPK, Firli Bahuri menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, tadi pagi. Pertemuan Firli dengan Yudo di rumah dinas Panglima TNI tersebut memang khusus untuk membahas tindak lanjut penanganan kasus dugaan suap Henri Alfiandi.

"Disepakati beberapa hal di antaranya bahwa tentu nanti akan dilakukan penanganan perkara ini secara bersama-sama, gabungan atau join investigation gitu ya antara KPK dan Puspom TNI," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

"Sehingga perkara ini nantinya bisa diselesaikan tentunya dengan kewenangan masing-masing dalam hal bahwa tentu KPK memiliki dasar Pasal 42 UU KPK sebagaimana yg diketahui, kemudian juga ada Pasal 89 KUHAP," sambungnya.

Joint investigation KPK-TNI dalam penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas tersebut sudah dimulai sejak hari ini. Di mana, penyidik POM TNI mulai melakukan pemeriksaan terhadap tiga pemberi suap ke Kabasarnas Henri Alfiandi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, siang tadi.

"Hari ini juga tadi penyidik dari POM TNI ke KPK melakukan koordinasi dengan tim penyidik KPK dan kemudian dilanjutkan juga melakukan pemeriksaan bersama terhadap para tersangka pemberi yang ada di KPK ini, diperiksa tentunya sebagai saksi," ucapnya.

Ali mengakui bahwa belum ada pembentukan tim koneksitas KPK-TNI dalam penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas. Saat ini, KPK dan TNI baru melakukan kolaborasi berupa joint investigation di kasus ini.

"iya, kolaborasi jadi joint investigation. jadi hari ini KPK pun melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagai saksi untuk penerimanya juga dilakukan bersama-sama dengan penyidik dari Puspom TNI," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement