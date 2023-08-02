Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sependapat UU Peradilan Militer Perlu Direvisi, Mahfud MD: Sudah Masuk Prolegnas

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:24 WIB
Sependapat UU Peradilan Militer Perlu Direvisi, Mahfud MD: Sudah Masuk Prolegnas
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setuju, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu direvisi.

Bahkan, kata Mahfud, saat ini revisi undang-undang tersebut juga sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.

"Ya nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya. Di prolegnas jangka panjang," kata Mahfud MD saat ditemui di Kediaman Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

"Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas," sambungnya.

Kemudian Mahfud menjelaskan, untuk saat ini kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kabasarnas dan Koorsmin Basarnas sudah tepat ditangani oleh Puspom TNI.

Halaman:
1 2
      
