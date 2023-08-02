Momen Presiden Jokowi Kepincut Batik Motif Khas Blora di GBN 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa batik merupakan identitas bangsa Indonesia. Lewat batik, Kepala Negara meyakinkan bahwa tercipta banyak sekali lapangan kerja.

“Batik adalah wajah kita, batik adalah kehormatan kita dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak,” kata Jokowi saat membuka acara Yayasan Batik Indonesia (YBI).

Acara Gelar Batik Nusantara (GBN) 2023 yang pada tahun ini dilakukan di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Rabu, (2/8/2023) juga dihadiri banyak pejabat negara.

Dalam acara ini, motif khas Blora milik Nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) bernama Erawati berhasil mencuri perhatian Jokowi.

Erawati pun mengaku bahagia karena kain batiknya yang dipilih Jokowi, ia mengaku sempat bertemu saat Kepala Negara berkunjung ke Blora, namun belum sempat berjabat tangan atau sekadar menyapa.

“Dulu Pak Jokowi pernah ke Kabupaten Blora, tetapi saya tidak sempat menjabat tangan beliau. Sekarang akhirnya sampai beliau pegang kain batik saya,” serunya bersemangat.