HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Perkara dengan Keluarga Korban Polisi Tewas Tertembak di Bogor, Direskrimum: Kita Transparan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |04:22 WIB
Gelar Perkara dengan Keluarga Korban Polisi Tewas Tertembak di Bogor, Direskrimum: Kita Transparan
BOGOR - Polisi melakukan gelar perkara bersama keluarga korban Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang diduga tewas tertembak rekannya di Rusun Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Gelar perkara ini bertujuan untuk memberitahukan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.

"Hari ini kita tidak melakukan gelar perkara terkait peristiwanya, kita terfokus bagaimana kita memberitahukan fakta-fakta yang terjadi selama peristiwa akibat kelalaian dari tersangka ini kepada pihak keluarga. Kita transparan dalam penyidikan dan seluruh peristiwa terjadi. Hari ini kita informasikan ke pihak kelaurga," kata Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan dalam konfrensi pers di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

Fakta yang diinformasikan kepada keluarga yakni dari awal mula para saksi dan tersangka berkumpul di dalam kamar. kemudian sampai korban datang ke kamar hingga terakhir tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan melarikan diri.

"Dari fakta yang ada, ini kelalaian yang dilakukan oleh tersangka sehingga menyebabkan senjata meletus dan mengenai rekannya. kita tidak menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa ini," jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Sedangkan, untuk kedua tersangka yakni Bripda IMS dan Bripka IG masih di tempat khusus.

