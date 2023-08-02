Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia di Pinang Tangerang Gantung Diri, Gegara Frustasi Sakit Hernia Tak Kunjung Sembuh

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:27 WIB
Lansia di Pinang Tangerang Gantung Diri, Gegara Frustasi Sakit Hernia Tak Kunjung Sembuh
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (Lansia) berinisial JL (80) ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di pohon rambutan di Jalan Haji Djiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa, (1/8/2023). JL nekat mengakhiri hidupnya diduga karena sakit hernia yang dialaminya.

Salah satu warga, Fiki (38) mengatakan JL ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB pagi. Melihat hal itu, Fiki bersama warga lainnya pun bahu-membahu menurunkan JL dari pohon rambutan.

"Kita yang nurunin dibawa ke pos sini dulu. Udah kaku, kemungkinan udah berjam-jam," ungkap Fiki.

Fiki mengungkapkan sehari sebelum kejadian dirinya sempat nongkrong dengan JL. Setiap kali bertemu, JL selalu mengeluhkan sakit yang dialaminya.

"Kemarin pagi (Senin/31/7/2022) nongkrong disini sama saya, dia bawa alat lintingan rokok. Saya kan beli tembakau yang kemasan gitu. Kita Bareng-bareng bikin rokok di pos," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
