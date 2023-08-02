Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Unik Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Tangerang

Hambali , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:54 WIB
Cara Unik Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Tangerang
A
A
A

TANGERANG - Berbagai upaya terus dilakukan Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia dukung Ganjar Pranowo untuk menebarkan manfaat kepada masyarakat.

Salah satunya dengan gencar mengadakan pelatihan memasak bersama masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu.

Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi mengatakan mereka mengadakan pelatihan usaha mikro kuliner berupa pembuatan kue putu ayu.

"Pelatihan ini menyasar para ibu rumah tangga prasejahtera yang ada di RT.04/10, Kebon Nanas, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (1/8).

Noehrozi berharap melalui pelatihan itu, para ibu-ibu bisa memiliki keterampilan dan ada ide untuk membuat usaha kuliner.

"Apalagi jajanan kue putu ini lumayan terkenal dan banyak yang suka. Sehingga bisa dijadikan usaha jualan," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement