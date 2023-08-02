Cara Unik Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Tangerang

TANGERANG - Berbagai upaya terus dilakukan Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia dukung Ganjar Pranowo untuk menebarkan manfaat kepada masyarakat.

Salah satunya dengan gencar mengadakan pelatihan memasak bersama masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu.

Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi mengatakan mereka mengadakan pelatihan usaha mikro kuliner berupa pembuatan kue putu ayu.

"Pelatihan ini menyasar para ibu rumah tangga prasejahtera yang ada di RT.04/10, Kebon Nanas, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (1/8).

Noehrozi berharap melalui pelatihan itu, para ibu-ibu bisa memiliki keterampilan dan ada ide untuk membuat usaha kuliner.

"Apalagi jajanan kue putu ini lumayan terkenal dan banyak yang suka. Sehingga bisa dijadikan usaha jualan," ujar dia.