HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Curanmor Gagal Gasak Motor Korbannya di Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:11 WIB
Pelaku Curanmor Gagal Gasak Motor Korbannya di Cakung
Pencurian motor gagal (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi gagalnya pencurian sepeda motor (curanmor) jenis matik Honda Scoopy, terekam kamera CCTV di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang merupakan seorang pemuda tidak berhasil menggasak sepeda motor milik pegawai jasa pengiriman barang. Hal itu lantaran kunci letter T patah di dalam kontak kendaraan.

Diketahui, modus curanmor gagal dilakukan oleh dua orang yang masing-masing memiliki tugasnya.

Rekan kerja korban, Aldi (26) mengatakan rekannya memarkir sepeda motor tersebut di depan tempatnya bekerja selepas dicuci. Ia mengatakan selepas menyelesaikan pekerjaaannya, rekannya tersebut tidak bisa menghidupkan mesin motornya karena kunci tidak berfungsi.

"Jadi rekan saya itu pas mau nyalain motornya itu tidak bisa. Pas dicek, ternyata di dalam kontak kuncinya itu, ada patahan kunci letter T," jelas Aldi di Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
