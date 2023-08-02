Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Bekasi Tikam Kuli Bangunan hingga Tewas, Pengakuan Warga Bikin Geger

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:42 WIB
Pria di Bekasi Tikam Kuli Bangunan hingga Tewas, Pengakuan Warga Bikin Geger
TKP pembunuhan di Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Aksi penikaman terhadap seorang kuli bangunan terjadi di Perumahan Villa Mas Garden, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa 1 Agustus 2023. Korban tewas akibat penusukan tersebut.

Warga bernama Romadhon (59) mengatakan penusukan terjadi menjelang sore hari. Adapun pelaku merupakan seorang pria, WP yang juga warga setempat.

“Saya sempat mendengar teriakkan ‘minta tolong’ tapi enggak tahu itu siapa yang minta tolong,” ungkap Romadhon.

Mendengar suara itu, Romadhon sempat menengok dari dalam jendela rumahnya. Ia mengaku melihat WP dengan santai masuk ke dalam rumah.

“Saya lihatnya dia masuk ke rumah, itu biasa aja,” tuturnya.

Belakangan baru diketahui bahwa korban merupakan seorang kuli bangunan yang tengah bekerja di lingkungan rumahnya. Saat mengecek ke luar rumah, ditemukan bercak darah yang diduga bekas penusukan.

“Sempat jalan dia (korban) ke pemilik rumah (yang direnovasi). Nah ini masih kelihatan ada jejaknya,” jelas dia.

Halaman: 1 2
1 2
      
