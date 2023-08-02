Polisi Tangkap Pria Penikam Kuli Bangunan di Bekasi

BEKASI - Polisi menangkap pria berinisial WP yang menikam kuli bangunan di Perumahan Villa Mas Garden, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban penikaman diketahui tewas.

Pelaku langsung digelandang ke Polsek Bekasi Utara.

Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara Iptu Saputra mengatakan, peristiwa penusukan terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Pelaku pun ditangkap pada hari yang sama.

“Iya, (pelaku) sudah ditangkap,” kata Saputra saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023).

Polisi sejauh ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Saputra pun belum membeberkan terkait motif dari pelaku melakukan penusukan.

“Masih penyelidikan di kantor. Saya yang tangani,” katanya.

Sementara, Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari juga belum membeberkan motif dari pelaku. Hanya saja polisi akan segera merilis kasus ini.

“Kejadian penusukan sudah ditangani. Hari ini akan dirilis,” ungkapnya.

Aksi penusukan terhadap seorang kuli bangunan terjadi di Perumahan Villa Mas Garden, RT04/RW09, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban tewas akibat penusukan tersebut.