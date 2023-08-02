Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pria Penikam Kuli Bangunan di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:16 WIB
Polisi Tangkap Pria Penikam Kuli Bangunan di Bekasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap pria berinisial WP yang menikam kuli bangunan di Perumahan Villa Mas Garden, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban penikaman diketahui tewas.

Pelaku langsung digelandang ke Polsek Bekasi Utara.

Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara Iptu Saputra mengatakan, peristiwa penusukan terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Pelaku pun ditangkap pada hari yang sama.

“Iya, (pelaku) sudah ditangkap,” kata Saputra saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023).

Polisi sejauh ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Saputra pun belum membeberkan terkait motif dari pelaku melakukan penusukan.

“Masih penyelidikan di kantor. Saya yang tangani,” katanya.

Sementara, Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari juga belum membeberkan motif dari pelaku. Hanya saja polisi akan segera merilis kasus ini.

“Kejadian penusukan sudah ditangani. Hari ini akan dirilis,” ungkapnya.

Aksi penusukan terhadap seorang kuli bangunan terjadi di Perumahan Villa Mas Garden, RT04/RW09, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban tewas akibat penusukan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement