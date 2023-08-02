MNC Peduli Salurkan Bantuan Alat Pelindung Diri ke Puskesmas Kemayoran

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). Bantuan tersebut berupa masker medis, hand gloves, vitamin, dan peralatan lainnya.

Bantuan ini merupakan apresiasi atas dedikasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, termasuk pelayanan bagi balita dan ibu hamil.

Hal ini sejalan dengan program MNC Peduli dalam mendukung peningkatan kesehatan anak melalui program #GenerasiSehatGenerasiCerdasAnakBangsa.

“Kami dari MNC Peduli memberikan bantuan berupa APD kepada beberapa puskesmas,” kata Ketua MNC Peduli, Jessica Tanosoedibjo.

Jessica menjelaskan, bantuan diberikan sebagai dukungan terhadap aktivitas keseharian tenaga kesehatan.