Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Bantuan Alat Pelindung Diri ke Puskesmas Kemayoran

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:40 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan Alat Pelindung Diri ke Puskesmas Kemayoran
MNC Peduli salurkan bantuan alat pelindung diri ke Puskesmas Kemayoran. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). Bantuan tersebut berupa masker medis, hand gloves, vitamin, dan peralatan lainnya.

Bantuan ini merupakan apresiasi atas dedikasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, termasuk pelayanan bagi balita dan ibu hamil.

Hal ini sejalan dengan program MNC Peduli dalam mendukung peningkatan kesehatan anak melalui program #GenerasiSehatGenerasiCerdasAnakBangsa.

“Kami dari MNC Peduli memberikan bantuan berupa APD kepada beberapa puskesmas,” kata Ketua MNC Peduli, Jessica Tanosoedibjo.

Jessica menjelaskan, bantuan diberikan sebagai dukungan terhadap aktivitas keseharian tenaga kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement