Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan Alat Kesehatan, Kepala Puskesmas Kemayoran: Terima Kasih MNC Peduli

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:02 WIB
Dapat Bantuan Alat Kesehatan, Kepala Puskesmas Kemayoran: Terima Kasih MNC Peduli
Pihak Puskesmas Kemayoran menyampaikan terima kasih ke MNC Peduli atas bantuan alat kesehatan yang diberikan. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mendapatkan bantuan alat kesehatan (alkes) dari MNC Peduli berupa masker medis, hand gloves, vitamin, dan peralatan lainnya.

Kepala Puskesmas Kemayoran, dr Debby Permatasari mengatakan, cukup terkejut pihaknya mendapat bantuan dari MNC Peduli.

"Sebenarnya saya agak suprise ya, karena ini dadakan dari MNC Peduli menyampaikan Ingin memberikan bantuan, tapi kami ingin menerima semua pihak termasuk dari MNC Peduli," ujar Debby di lokasi, Rabu (2/8/2023).

Ia pun berterima kasih kepada MNC Peduli. Terlebih, bantuan tersebut memberikan dampak yang positif bagi puskesmas.

"Alhamdulillah kami sudah disupport untuk alat kesehatan, kemudian juga beberapa perlengkapan untuk perubahan pandemi menjadi endemi seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Terima kasih MNC Peduli," ujarnya.

Tak hanya itu, Debby menambahkan, alat kesehatan yang didapat dari MNC Peduli bisa menunjang program-program unggulan yang terdapat di Puskesmas Kemayoran.

"Kita juga memiliki beberapa program unggulan seperti pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta upaya berhenti merokok pada remaja, serta adanya posyandu balita yang terintegrasi dalam posyandu terintegrasi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement