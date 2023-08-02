Dapat Bantuan Alat Kesehatan, Kepala Puskesmas Kemayoran: Terima Kasih MNC Peduli

Pihak Puskesmas Kemayoran menyampaikan terima kasih ke MNC Peduli atas bantuan alat kesehatan yang diberikan. (MPI/Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mendapatkan bantuan alat kesehatan (alkes) dari MNC Peduli berupa masker medis, hand gloves, vitamin, dan peralatan lainnya.

Kepala Puskesmas Kemayoran, dr Debby Permatasari mengatakan, cukup terkejut pihaknya mendapat bantuan dari MNC Peduli.

"Sebenarnya saya agak suprise ya, karena ini dadakan dari MNC Peduli menyampaikan Ingin memberikan bantuan, tapi kami ingin menerima semua pihak termasuk dari MNC Peduli," ujar Debby di lokasi, Rabu (2/8/2023).

Ia pun berterima kasih kepada MNC Peduli. Terlebih, bantuan tersebut memberikan dampak yang positif bagi puskesmas.

"Alhamdulillah kami sudah disupport untuk alat kesehatan, kemudian juga beberapa perlengkapan untuk perubahan pandemi menjadi endemi seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Terima kasih MNC Peduli," ujarnya.

Tak hanya itu, Debby menambahkan, alat kesehatan yang didapat dari MNC Peduli bisa menunjang program-program unggulan yang terdapat di Puskesmas Kemayoran.

BACA JUGA: MNC Peduli Salurkan Bantuan Alat Pelindung Diri ke Puskesmas Kemayoran

"Kita juga memiliki beberapa program unggulan seperti pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta upaya berhenti merokok pada remaja, serta adanya posyandu balita yang terintegrasi dalam posyandu terintegrasi," tuturnya.