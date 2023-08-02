Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antar Cucu Sekolah, Seorang Nenek Tewas Tertabrak Kereta di Bukit Duri Tebet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:17 WIB
Antar Cucu Sekolah, Seorang Nenek Tewas Tertabrak Kereta di Bukit Duri Tebet
Seorang nenek tewas tertabrak kereta. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Seorang nenek tewas akibat tertabrak kereta di kawasan perlintasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengidentifikasi korban dan mencari tahu kronologi peristiwa tersebut.

"Benar, anggota masih di lokasi untuk mendalaminya," ujar Kapolsek Tebet, Kompol Chitya Intania saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

Chitya belum bisa berbicara banyak lantaran anggotanya masih berada di lokasi untuk mencari tahu kronologi sampai korban tertabrak kereta hingga tewas. Polisi juga masih mencari tahu identitas korban dengan meminta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi.

Peristiwa itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh @lensa_berita_jakarta pada Rabu (2/8/2023). Disebutkan seorang nenek tewas pasca-tertabrak kereta. Peristiwa itu disebutkan terjadi pada Rabu (2/8/2023) menjelang siang sekira pukul 10.40 WIB.

 BACA JUGA:

Korban baru saja mengantarkan cucunya bersekolah di SD Bukit Duri kawasan Gang Kebon Coklat. Dalam video yang diunggah, petugas telah melakukan evakuasi jasad korban dari lokasi kejadian untuk dibawa ke rumah sakit guna keperluan visum.

(Qur'anul Hidayat)

      
