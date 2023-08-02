Terpeleset saat BAB, Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung

JAKARTA - Muhammad Rizki (12) tenggelam di Kali Ciliwung di wilayah Rawa Elok Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Selasa (1/8/2023) sore. Rizki diketahui tenggelam saat buang air besar (BAB) di bantaran kali tersebut pukul 16.00 WIB. Korban terpeleset kemudian tercebur di titik kedalaman lima meter Kali Ciliwung.

Kepala sektor Damkar Kramat Jati, Muncul menjelaskan Rizki awalnya hendak belajar bersama dengan teman-temannya. Namun sebelum pergi belajar, Rizki BAB terlebih dahulu di bantaran kali tersebut.

"Pada saat hendak membersihkan selepas BAB, Rizki terpeleset kemudian tercebur ke kali hingga hilang sampai saat ini," ujar Muncul di lokasi, Rabu (2/8/2023).

Guna menemukan Rizki, petugas gabungan dikerahkan terdiri dari personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur, Damkar Gulkarmat Jakarta Timur dan Tim SAR. Ia mengatakan BPBD mengerahkan dua perahu dan tim Damkar menerjunkan satu perahu.

"Kami terus bergantian melakukan pencarian hingga korban ditemukan. Untuk kedalaman Kali, memang cukup dalam khususnya di dekat bantaran kali ini," tegas Muncul.

Terpisah, Dantim Kantor SAR Jakarta, Ahmad Nur Iman mengungkapkan petugas terus melakukan pencarian sedari Selasa kemarin melalui proses penyelaman di sekitar lokasi kejadian.