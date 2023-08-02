Bobol Rumah di Bogor, Kawanan Maling Gasak Harta Korban Senilai Rp50 Juta

Rumah warga di Bogor dibobol maling (Foto: Dok Polisi)

BOGOR - Kawanan maling membobol rumah di wilayah Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga Rp50 juta.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023. Pemilik rumah mengetahui kejadian itu usai mengantarkan anaknya ke sekolah.

"Pemilik rumah yang baru saja pulang setelah mengantarkan anaknya ke sekolah dikejutkan dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka," kata Birman dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Ketika diperiksa, kondisi dua kamar serta lemari dalam keadaan berantakan. Uang tunai, perhiasan emas hingga televisi pun sudah raib digondol maling.

"Kerugian diperkirakan mencapai Rp50 juta," ujarnya.

Dari kejadian tersebut, pemilik rumah melaporkannya ke Polsek Sukaraja. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan lainnya.

"Korban maupun saksi telah kita mintai keterangan dan proses masih dalam penyelidikan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )