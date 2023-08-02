Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Tertabrak KRL, Nenek 70 Tahun Tewas Terpental 15 Meter di Bukit Duri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:37 WIB
Tragis! Tertabrak KRL, Nenek 70 Tahun Tewas Terpental 15 Meter di Bukit Duri
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang nenek tewas pasca tertabrak kereta di kawasan perlintasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Nenek yang belum diketahui identitasnya itu sempat terpental hingga 15 meter saat tertabrak KRL.

"Mental 10-15 meter lah, diserempet KRL dari arah Manggarai ke arah Bogor, identitasnya tak ada sehingga tak tahu warga mana-mananya," ujar warga sekitar, Ojak di lokasi, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, korban yang sudah berusia uzur itu diketahui hendak melintasi perluntasan kereta sebidang di kawasan Bukit Duri. Namun, nenek tersebut diduga tak melihat adanya KRL hingga akhirnya dia pun tertabrak KRL arah Jakarta-Bogor.

"Beliau sendirian, usianya sekitar 70 tahunan, almarhum memang sering terlihat lewat sini (perlintasan KRL) bolak-balik kayak mau ke pasar," katanya.

Sementara itu, Kapolsek Tebet Kompol Chitya Intania menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 08.40 WIB. Polisi tidak menemukan identitas saat melakukan pemeriksaan awal pada jenazah korban.

"Awal mulanya saksi sedang melintas sekitaran rel kereta untuk pulang ke rumah dan melihat ada mayat perempuan yang tergeletak di samping rel kereta. Tidak ada identitas, jenazah sudah dibawa ke RSCM," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement