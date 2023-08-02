Tragis! Tertabrak KRL, Nenek 70 Tahun Tewas Terpental 15 Meter di Bukit Duri

JAKARTA - Viral seorang nenek tewas pasca tertabrak kereta di kawasan perlintasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Nenek yang belum diketahui identitasnya itu sempat terpental hingga 15 meter saat tertabrak KRL.

"Mental 10-15 meter lah, diserempet KRL dari arah Manggarai ke arah Bogor, identitasnya tak ada sehingga tak tahu warga mana-mananya," ujar warga sekitar, Ojak di lokasi, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, korban yang sudah berusia uzur itu diketahui hendak melintasi perluntasan kereta sebidang di kawasan Bukit Duri. Namun, nenek tersebut diduga tak melihat adanya KRL hingga akhirnya dia pun tertabrak KRL arah Jakarta-Bogor.

"Beliau sendirian, usianya sekitar 70 tahunan, almarhum memang sering terlihat lewat sini (perlintasan KRL) bolak-balik kayak mau ke pasar," katanya.

Sementara itu, Kapolsek Tebet Kompol Chitya Intania menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 08.40 WIB. Polisi tidak menemukan identitas saat melakukan pemeriksaan awal pada jenazah korban.

"Awal mulanya saksi sedang melintas sekitaran rel kereta untuk pulang ke rumah dan melihat ada mayat perempuan yang tergeletak di samping rel kereta. Tidak ada identitas, jenazah sudah dibawa ke RSCM," katanya.

(Arief Setyadi )