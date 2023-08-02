Rumah di Cilebut Bogor Dibobol Maling, Uang hingga Perhiasan Raib

BOGOR - Aksi pencurian rumah terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, kawanan maling membobol salah satu rumah warga yang berada di wilayah Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang mengatakan, aksi pencurian itu diketahui sekira pukul 01.00 WIB. Awalnya, pemilik rumah yang baru pulang kerja mendapati pintu kamar terbuka.

"Korban baru pulang kerja masuk ke rumah mendapati pintu kamar terbuka dan berantakan," kata Birman dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Karena curiga, korban langsung memeriksa barang-barang berharga miliknya yang disimpan di dalam kamar. Korban mendapati uang tunai dan berbagai jenis perhiasan sudah tidak berada di tempatnya.

"Uang Rp2 juta berikut perhiasan seperti cincin, kalung, dan anting telah hilang. Total kerugian materi diperkirakan mencapai Rp10 juta," ujarnya.