Karenina Anderson Gunakan Ganja karena Depresi dan Insomnia

JAKARTA - Polisi mengungkap alasan aktris Karenina Anderson menggunakan narkotika jenis ganja lantaran persoalan depresi dan kesehatan. Karenina juga mengaku mengalami insomnia hingga nekat mengonsumsi ganja.

"Pengakuak K dia ada depresi. Lalu dia ada insomnia alasannya," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy pada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, Karenina memiliki riwayat depresi hingga insomnia hingga membuat mencoba-coba menggunakan narkoba.

"Setelah kita cek, ternyata ada penyakit insomnia, depresi juga. Juga soal masalah gangguan di kejiwaan, tapi bukan gangguan jiwa yah. Ada depresi sedikit dan masalah keluarga," katanya.

Adapun Karenina ditangkap polisi dengan barang bukti ganja sebanyak 4,1 gram dan selinting ganja. Dia mendapatkan barang tersebut dari temannya.

(Erha Aprili Ramadhoni)