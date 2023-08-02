Terjerat Kasus Narkoba, Karenina Anderson Minta Maaf dengan Suara Bergetar

JAKARTA - Artis Karenina Anderson meminta maaf secara terbuka pada masyarakat, lantaran telah menjadi contoh yang tak baik. Pasalnya, dia terjerat narkotika jenis ganja hingga berujung diciduk polisi.

"Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya suami saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, dan rekan-rekan terdekat saya," ujar Karenina dengan suara bergetar menahan tangis pada wartawan, Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA: Karenina Anderson Gunakan Ganja karena Depresi dan Insomnia

Menurutnya, dia telah menjadi contoh tak baik bagi masyarakat dan keluarganya sehingga dia menyampaikn permohonan maafnya itu. Dia berharap agar peristiwa yang dialaminya itu menjadi contoh agar masyarakat berfikir berkali-kali bila hendak mencoba-coba narkotika dan lebih baik segera stop coba-cobanya itu.

Sebabnya, tambah perempuan yang kini mengenakan baju tahanan warna oranye itu, perbuatannya itu bakal memiliki konsekuensi hukum padanya. Dia juga meminta doa agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.

"Semoga kejadian ini menjadi suatu momen poin-poin untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi, saya mohon doanya kepada teman-teman juga dan untuk teman-teman di luar sana yang masih terjerat menggunakan narkoba atau berfikir untuk menggunakan narkoba, himbauan saya untuk stop sekarang juga karena ada konsekuensi hukum di dalamnya," pungkasnya.

(Awaludin)