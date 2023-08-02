Menyesal, Karenina Anderson Ingatkan Konsekuensi Hukum Gunakan Ganja

JAKARTA - Aktris dan model, Karenina Anderson, menyampaikan penyesalannya setelah ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus narkoba jenis ganja pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Ia meminta maaf kepada keluarga dan sejumlah pihak lainnya.

"Saya mau mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terbesar saya, teman-teman terdekat saya, maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik," ujar bintang film Skandal 2 tersebut sambil menahan tangis, Rabu (2/8/2023).

Karenina berharap bisa mengambil hikmah dari kasus hukum yang menjeratnya ini.

"Semoga kejadian ini menjadi suatu momen turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya mohon doanya dari teman-teman," kata dia lagi.

Selain itu, Karenina memperingatkan masyarakat terkait konsekuensi hukum yang harus dihadapi ketika mengonsumsi ganja.

"Untuk teman-teman di luar sana yang masih terjerat narkoba atau yang berpikir mau menggunakan narkoba, imbauan saya untuk stop sekarang juga karena ada konsekuensi hukum di dalamnya. Terima kasih," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Karenina Anderson ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Agustus 2023.