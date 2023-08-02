Percakapan Terakhir Bripda IMS dan Bripda Ignatius Sebelum Pistol Meletus

BOGOR – Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkapkan percakapan terakhir antara tersangka Bripda IMS dan Bripka IG dengan korban Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Korban tewas tertembak timah panas dari senjata yang dipegang pelaku.

Berdasarkan percakapan terakhir, tersangka hanya berniat menunjukan senjata tersebut. Namun, diduga kelalaian dari tersangka membuat senjata tersebut meletus dan mengenai korban.

"Dari percakapan terakhir tersangka itu mengeluarkan senjata 'saya punya senjata' gak sengaja dia menarik pelatuk. Tidak ada kesengajaan. Mungkin dia lupa SOP senjata dimasukan dalam tas tapi sudah terkokang. Ketika senjata diangkat secara tidak sengaja pelatuk tertarik dan meletus," kata Surawan di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

Polisi masih terus mendalami asal muasal senjata api yang menewaskan Bripda Ignatius. Termasuk maksud dari tersangka menunjukkan senjata tersebut kepada korban.

"Keberadaan senjata masih kita kembangkan lebih lanjut dari mana asal usulnya sehingga senjata itu bisa di digunakan oleh tersangka," ucapnya.