Polisi Buru Pemasok Ganja ke Karenina Anderson

JAKARTA - Polisi menciduk artis Karenina Anderson lantaran menggunakan narkotika jenis ganja. Kini, polisi tengah memburu pemasok ganja tersebut, yang mana berinisial P dan telah berstatus DPO.

"Masih dilakukan penyelidikan untuk si P ini hubungannya dengan K, tapi mungkin teman yah, dia perempuan juga. Saat ini masih kami kejar dan sudah berstatus DPO si P ini," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy pada wadtawan, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, pemasok berinisial P itu memberikan narkoba jenis ganja pada Karenina secara gratis. Karenina diminta oleh P untuk mencoba barang haram yang baru dibeli P tersebut, Karenina lantas mencobanya dalam perjalanan pulang ke rumah dari Ciputat, Tangerang Selatan menuju Jakarta Selatan.

"P ini bukan seleb, masih kami dalami lebih lanjut. Barang tersebut dicoba di sekitar jalan dekat Pasar Ciputat Tangsel, berarti K mencoba barang tersebut dan menghisap barang tersebut," tuturnya.

Dia menambahkan, awalnya Karenina menerima satu bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan dua linting narkotika jenis ganja siap pakai. Namun, satu linting ganja siap pakai itu dipakai Karenina sehingga saat diamankan, polisi hanya menyita satu bungkus kertas putih berisikan ganja seberat 4,1 gram dan satu linting ganja seberat 0,3 gram.

"Barang itu disimpan di dalam laci meja kamar tersangka yang kemudian diambil sendiri oleh tersangka dan diserahkan pada polisi yang mengamankannya," katanya.

(Awaludin)