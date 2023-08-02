Dapat Gratis, Artis Karenina Coba Ganja di Pinggir Pasar Ciputat

JAKARTA - Polisi membeberkan, artis Karenina Anderson menggunakan narkotika jenis ganja pasca mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya berinisial P. Dia mendapatkan ganja itu secara gratis atau cuma-cuma.

"Barang bukti tersebht didapatkan K dari seseorang bernama panggilan P. Dia diberikan secara gratis atau cuma-cuma," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy pada wadtawan, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, Karenina diberikan secara gratis lintingan ganja tersebut dari seseorang berinisial P pada Juli 2023. Adapun ganja itu didapatkn P usai membelinya lalu meminta Karenina mencoba ganja tersebut.

"P menyuruh yang bersangkutan untuk coba barang tersebut, ganja tersebut, barang itu dicoba tersangka di dekat Jalan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Satu linting tersangka pakai seorang diri di mobil dalam perjalanan pulang Ciputat, Tangsel menuju rumahnya," katanya.

Dia menambahkan, Karenina mendapatkan ganja itu dalam bentuk bungkusan kertas putih berisi ganja dan dua linting ganja siap pakai. Dia memakai ganja itu satu linting dalam perjalanan pulang dari Ciputat Tangerang Selatan menuju rumahnya.

