Terjerat Kabel Optik, Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Bakal Lapor Polisi

JAKARTA - Keluarga mahasiswa Universitas Brawijaya bernama Sultan Rif'at Alfatih yang terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tidak bisa bicara bakal melapor ke Polda Metro Jaya, Jumat 28 Juli 2023.

Ayah Sultan, Fatih (49) mengatakan bakal ditemani Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena anaknya merupakan kader HMI Universitas Brawijaya, Malang.

"Iya, anak HMI. 2020 Brawijaya," ujar Fatih kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Meski bakal ditemani HMI pada saat membuat laporan, Fatih mengatakan tidak ada pendampingan hukum dalam membuat laporan. Dirinya mengatakan, bakal buat laporan seorang diri.

"Enggak punya (pendampingan hukum). Saya sendirian saja," ujarnya.

Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur bernama Sultan Rif'at Alfatih (20) mengalami nasib nahas usai dirinya terjerat kabel fiber optik di pinggir jalan kawasan Jalan Antasari, Jakarta Selatan tepat di bagian lehernya. Nasib nahas yang menimpanya itu kini dirinya tak bisa kembali berbicara dengan suara lantang.

Ayah Sultan, Fatih (49) mengatakan, mulanya Sultan izin kepada dirinya ingin pergi bersama teman-teman SMA untuk keliling menggunakan motor. Sultan izin kepada ayahnya pada 5 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB.

Fatih menuturkan, pada awal kejadian ada mobil dengan pelat nomer SUV yang mengantre di depan motor Sultan. Tanpa disadari, ada sebuah kabel yang menjuntai atau mengendur. Kemudian kabel tersebut pun tersangkut di mobil SUV itu.

"Kemudian harusnya lagi ngantre dan ada kabel yang melintang, tapi anak saya gak tahu ada kabel melintang karena di belakang mobil," kata Fatih.