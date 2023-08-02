Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjerat Kabel Optik, Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Bakal Lapor Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:07 WIB
Terjerat Kabel Optik, Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Bakal Lapor Polisi
Ayah dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang terjerat kabel optik, Fatih. (MPI/Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga mahasiswa Universitas Brawijaya bernama Sultan Rif'at Alfatih yang terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tidak bisa bicara bakal melapor ke Polda Metro Jaya, Jumat 28 Juli 2023.

Ayah Sultan, Fatih (49) mengatakan bakal ditemani Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena anaknya merupakan kader HMI Universitas Brawijaya, Malang.

"Iya, anak HMI. 2020 Brawijaya," ujar Fatih kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Meski bakal ditemani HMI pada saat membuat laporan, Fatih mengatakan tidak ada pendampingan hukum dalam membuat laporan. Dirinya mengatakan, bakal buat laporan seorang diri.

"Enggak punya (pendampingan hukum). Saya sendirian saja," ujarnya.

Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur bernama Sultan Rif'at Alfatih (20) mengalami nasib nahas usai dirinya terjerat kabel fiber optik di pinggir jalan kawasan Jalan Antasari, Jakarta Selatan tepat di bagian lehernya. Nasib nahas yang menimpanya itu kini dirinya tak bisa kembali berbicara dengan suara lantang.

Ayah Sultan, Fatih (49) mengatakan, mulanya Sultan izin kepada dirinya ingin pergi bersama teman-teman SMA untuk keliling menggunakan motor. Sultan izin kepada ayahnya pada 5 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB.

Fatih menuturkan, pada awal kejadian ada mobil dengan pelat nomer SUV yang mengantre di depan motor Sultan. Tanpa disadari, ada sebuah kabel yang menjuntai atau mengendur. Kemudian kabel tersebut pun tersangkut di mobil SUV itu.

"Kemudian harusnya lagi ngantre dan ada kabel yang melintang, tapi anak saya gak tahu ada kabel melintang karena di belakang mobil," kata Fatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937422/korban-terjerat-kabel-fiber-optik-sultan-rifat-dipulangkan-begini-kondisinya-Un2qKNhtgh.jpg
Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Sultan Rifat Dipulangkan, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899303/petugas-tata-kabel-udara-yang-semrawut-dan-menjuntai-di-kuningan-svBNBaVxeE.jpg
Petugas Tata Kabel Udara yang Semrawut dan Menjuntai di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897823/antisipasi-kecelakaan-kabel-semrawut-di-tebet-dirapikan-PhdOJpVyf5.jpg
Antisipasi Kecelakaan, Kabel Semrawut di Tebet Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892544/kabel-semrawut-di-veteran-jaksel-dipotong-petugas-q9Pzj2TEAW.jpg
Kabel Semrawut di Veteran Jaksel Dipotong Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881726/kabel-semrawut-kembali-telan-korban-ayah-dan-anak-di-joglo-terluka-gI6996HeJq.jpeg
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/338/2870432/ayah-sultan-jalani-pemeriksaan-kasus-kabel-fiber-optik-bawa-sejumlah-dokumen-IZ7R085gAX.jpg
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement