Saluran Napas Putus Usai Terjepret Kabel Optik, Keluarga Korban Desak Operator Minta Maaf

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Brawijaya Sultan Rif'at Al Fatih terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Pihak keluarga memuntut pihak operator kabel optik meminta maaf.

Ayah Sultan, Fatih mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus ini. Ia menyebut, peristiwa itu terjadi tujuh bulan lalu tepatnya pada 5 Januari 2023, tapi pihak provider dianggap tidak memiliki naik baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Fatih menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah upaya mediasi dengan mendatangi langsung maupun bersuarat ke pihak operator.

Dia mengaku kecewa atas perilaku dari pihak operator. Menurutnya, lebih penting pengakuan maaf kepada keluarga dan penyelesaian masalah ini dengan empati.

“Saya berharap selain permintaan maaf dan seterusnya, ayo duduk bersama dengan saya dan beliau beliau dari manajemen provider tersebut untuk berdiskusi terkait data dan fakta,” kata Fatih pada wartawan di Polda Metro Jaya Rabu (2/8/2023).

Secara khusus, Fatih meminta pihak operator melihat kondisi anaknya yang mengalami luka parah seusai terjerat kabel tersebut. Ia pun siap menunjukkan sejumlah riwayat kesehatan yang dialami oleh Sultan.

“Khususnya data dan fakta sebelum kecelakaan karena ini penting. Setelah kecelekaan seperti apa dampaknya. Tenggorokannya ini berantakan, rontok. Saluran napas dan makan putus. Ini penting,” katanya.

“Ini semua data yang bisa diberikan foto dan video juga terkait resume dari media RS Fatmawati. Setelah bicara data, baru kita bicara fakta,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Sultan, Tegar Putuhena meminta pihak operator mengakui kesalahannya ke publik. Dia menyebut tak menutup pintu bagi pihak operator kabel optik itu untuk memberikan kompensasi, asalkan duduk bersama dengan keluarga Sultan.