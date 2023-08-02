Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Aniaya Anak Istri, Pria ODGJ di Bogor Diamankan!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:15 WIB
Kerap Aniaya Anak Istri, Pria ODGJ di Bogor Diamankan!
Pria ODGJ diamankan petugas (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria yang mengalami gangguan jiwa berinisial SE diamankan petugas Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Sebab, pria tersebut kerap mengamuk hingga melukai anak dan istrinya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan, SE diamankan petugas dari rumah kontrakannya di wilayah Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa 1 Agustus 2023 malam.

"Kita evakuasi tadi malam, ada laporan dari keluarga," kata Dody kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Ketika diamankan, SE mengamuk kepada petugas bahkan membawa obeng. Karena membahayakan orang di sekitar, petugas mengikat kedua tangannya.

"Terpaksa kita ikat tangannya," ujarnya.

Dari keterangan keluarga, SE diketahui mengalami gangguan jiwa sejak 2019. Ketika kambuh, SE kerap mengamuk bahkan sampai melukai anak istrinya.

"Kalau kambuh yang terancam keluarganya. Sampai ngelakuin kekerasan kepada istri dan anaknya. Makanya langsung kita evakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi," pungkas Dody.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
