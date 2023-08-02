Congkel Jendela, Maling Bobol Rumah Kosong di Depok

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menangkap Hartono (48) pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Diketahui, Hartono ditangkap setelah berhasil menggasak TV LED, MacBook, hingga perhiasan.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menjelaskan pelaku memanjat dan mencongkel jendela menggunakan obeng.

"Pencuri memanjat pagar rumah korban melalui tembok bekalang rumah korban menggunakan tangga yang sudah ada di kebun belakang rumah korban. Setelah turun dan berada di halaman pekarangan belakang rumah korban lalu tersangka mencongkel teralis kamar rumah korban menggunakan obeng setelah teralis tersebut terbuka kemudian tersangka masuk melalui jendela kamar," kata Nirwan saat jumpa pers di Mapolres Depok, Rabu (2/8/2023).

Nirwan menyebut bahwa pelaku dalam aksinya berhasil menggasak TV LED, Laptop MacBook hingga sejumlah perhiasan.

"Tersangka mengambil barang barang berupa dua unit laptop merk MacBook warna silver, serta perhiasan berupa gelang dan cincin emas yang berada di dalam kotak diatas meja rias, serta satu logam mulia seberat 5 gram yang terletak diatas Laptop, serta satu buah tas warna biru merk TUMI, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian tersangka keluar dari kamar dan mengambil satu unit TV merk TCL 43 Inc warna hitam kemudian tersangka membawa keluar dari rumah korban," ujarnya.