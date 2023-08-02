Lagi Ngamar di Hotel, Pelaku Spesialis Curanmor Ditangkap Polisi

JAKARTA - Satreskrim Polsek Senen menangkap Curanmor di salah satu hotel kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pengungkapan ini dilatar belakangi adanya laporan dari korban yang kehilangan kendaraan roda dua di Jalan Murtado, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kanit Reskrim Polsek Senen Iptu Asep Dadang mengatakan, pelaku MFS (23) merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Spesialis curanmor itu bisa bekerja tanpa membutuhkan alat bantu seperti kunci letter T.

"Dia (mencuri) main seorang diri, kadang berdua. Tersangka mengincar motor warga yang lengah tidak dikunci stang, dia langsung mendorong motor tidak menggunakan alat (kunci letter T)," kata Asep kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Saat penggerebekan di hotel, Asep mengatakan, pelaku bersama dengan seorang wanita. MFS pun langsung diamankan di polsek Senen. Yang mengejutkan saat dilakukan tes urine yang bersangkutan ini ternyata positif narkoba.

"Kalau pengakuan tersangka katanya hasil kejahatan buat kebutuhan hidup. Urine positif sabu," terangnya.

Pelaku juga sempat mengaku bahwa aksinya di Kecamatan Senen baru yang pertama. Sebab wilayah operasi pelaku berada di Cibinong, Bogor.

Akibat perbuatannya, MFS di diherat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Atas kejadian itu Asep mengimbau agar masyarakat selalu mengunci ganda kendaraannya.

(Arief Setyadi )