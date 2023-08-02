Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hati-Hati, Beberapa Ruas Jalan Tol Jagorawi Terdampak Pemeliharaan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:47 WIB
Hati-Hati, Beberapa Ruas Jalan Tol Jagorawi Terdampak Pemeliharaan
BOGOR - PT Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rekonstruksi pengerasan pada ruas Tol Jagorawi. Akan ada beberapa ruas jalan yang terdampak selama pengerjaan tersebut.

"Pekerjaan rekonstruksi tersebut akan dilaksanakan mulai Rabu 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB hingga open traffic pada Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB," kata Marketing & Communication Departement Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Panji Satriya dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Beberapa ruas pengerjaan tersebut yakni pada KM 30+250 sampai KM 30+190 lajur bahu luar sepanjang 60 meter, KM 28+850 sampai KM 28+765 lajur bahu luar sepanjang 85 meter dan KM 28+735 sampai KM 28+710 lajur bahu luar sepanjang 25 meter.

"Lajur yang menjadi objek pemeliharaan sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung, namun lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas secara normal," jelasnya.

PT Jasa Marga dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut.

"Diimbau pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanan, mengecek kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan. Pekerjaan rekonstruksi perkerasan merupakan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Jalan Tol tol jagorawi
